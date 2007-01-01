В Калуге прочистят дорогу возле школы №17

В четверг, 15 января, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой очистить от снега дорогу возле школы №17.

По его словам, утром там проехать проблематично.

— Очистите от снега, пожалуйста, дорогу возле школы №17. Проезжая часть там заужена метров на семь. Утром там невозможно проехать из-за припаркованных машин, - написал мужчина.

— Передали информацию дорожной службе для принятия мер. Сроки будут зависеть от освобождённости бригад и техники. Постараются как можно скорее, - ответили в Управлении городского хозяйства города Калуги.