Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге прочистят дорогу возле школы №17
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге прочистят дорогу возле школы №17

Евгения Родионова
15.01, 18:15
0 172
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 15 января, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой очистить от снега дорогу возле школы №17.

По его словам, утром там проехать проблематично.

— Очистите от снега, пожалуйста, дорогу возле школы №17. Проезжая часть там заужена метров на семь. Утром там невозможно проехать из-за припаркованных машин, - написал мужчина.

— Передали информацию дорожной службе для принятия мер. Сроки будут зависеть от освобождённости бригад и техники. Постараются как можно скорее, - ответили в Управлении городского хозяйства города Калуги.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVEMU96QzRQWDJ5SVJybEFxMHd2OGc9PSIsInZhbHVlIjoiQVN5emw1eXdtcjdKdU9zVGE1NTdiQ052a2c2c3NRSy9XZVY2R1VlZ3VPc05DeW8zdW9uaGpGaG9QNnlmTG1IcUVmOUVkb1NIS0lRWXo4dFpyVXZ6NzUvZnBFamVuUThWSDh6SzB0K3E0UGs1T0ZaenUzT0xrbDNTcHRlbks1NkVqc0ZET1RUNjBMZ1ZsYlBwYUdRVXgwMlArajdUY3NndFM0aHVGaDUzc2pmclZUTnd3YU1SSjdDTlV6TkNzbStwUDNTOEcxZFNta3I0Y3NkdjBNTGkxVlR6SSt3MWkxYmhaamtzSWRRNW9IWklJRDAyQ28vdS9VN0w3aTdmTFJhckVaUkJkYU8yUVo1Q3ZSTEREdy9Rc09nWlBYVGtseUVQdTlxcnh5aHNnNXFVTjZCTDZPZVVSYW5XU01qaDZjUEdmeWJhbHMrU3N0WEJ5amw1cjlKVFRRaU0rbU5VZWc0ckdSdnltdG1YSlc5YUNtMW56UTlwYXBuUm11elJtUVhwYzdOczRPZmtLNUs0S3pZNm5ibjdDNXNlckRGa1IzRWg3TytxOVlGb0hieVlUdWxWSERvQm1DRDZHdFdkNmF3OCIsIm1hYyI6IjEzZmE0MTIwMTc5ODk5NTNiMDJiNWFmYzZlOWQ2NjVhMjk4NzIyMzVmNWUyNWM3NDdlOWNlZDdlNjgzZWUwY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhDU0d3eXNYOWZoR0VkZDIwTmtNYnc9PSIsInZhbHVlIjoiZ3BZRUdXYkROSGxSSEdiQitpeG1VQ3dkVDNuTkdkL3RQRy9Uc05rU1hkd2RMbk9QTjhYTDBaV2pGRW96aHUzMUhHbENpemgzY0h0UCtaUG1YbTRTbVJLd3VQOUx0OWIxVTZGSVoxSEFjcUlUQVVHbXVyemFBRk9pQ2l2S2RsZDBtbUttSWRvMWRDMjRYeFI5WXdZQUZ1U2VhVUtIMDhVODZTL25VU1dxajNNeTVjK2E4RmhkSVZaWG1zYlY5aldxbE15UHBYRklkc0V2dUJLeHdQb1BHNE8xZkk0OWxHRXpXKzFIUzRMZlV4Zlg3SXlWQTY4WC9CcWpManoxeFVyY3VleXdCT2hvRUhOeVJmTko0bTd6L3hhZzlFOWxHV1o1Um0xeHdyTGN3N0s1OVBGQWFFTm84SVVNMDJiRW04Y0FkOWNYR2ZxaUdvS3Z2WG5PZ3RkZUgyc3h3b05Qa1p1dFZJbVFWQUZsUWZ1dklYZjEvRFZoNi9NVWc5SVVrNUhhUXVtenRmM2hTU3c1dTUvR1NUbzBqRk5abDN6NnVOTFUyU2U2dUFGeXNWMnF4eGhwS3V1U1dKdmNuMXdDdzQ4TWt3bzlIQlgxOEtmdXVaRTB4TmxjK2w0OXFqRHhIc1l4L0Zjd2RnN1l5WkJ0NDZEaExZWnVjcE1XMkQ2aHlrTklrWlU1VWVIOGZ2c3RyUEVMM2pGTDVYV003UzMwUlY5R1ovSGlRcTRHR05laUpmSWRQRURpbWFoMFNOWGdaOFN6UHFPQlp0RThkN2orb0g0S1JhbWZybVh1YlMvWUtjQ0pucFhWMHRJSWx3U0grY2UrV01wVG5pWlhnd3R0aTQ3ayIsIm1hYyI6IjAwOWZmOTA3NjQwYTllNWRkMjE1NjQyM2UzNjg4Y2ZhZmNkNmUwNGM2YmUyNDgzMDY3ZmNkYzJjNTc4ZGE4MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+