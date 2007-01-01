Обнинск
В Калуге мусоровоз не смог вывести мусор из контейнеров на Московской
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге мусоровоз не смог вывести мусор из контейнеров на Московской

Евгения Родионова
15.01, 17:31
0 175
Об этом в четверг, 15 января, рассказала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, мусор из контейнеров возле дома №315 на улице московской не вывозили с прошлого года.

— Очень неудобно писать об этом, но сегодня произошло немыслимое: мусоровоз приехал и уехал назад. Это что происходит? - задаётся вопросом женщина.

— Да, машина приезжала по этому адресу. Там необходимо убрать в том числе скопившийся мусор вокруг контейнеров. Для этого необходим самопогрузчик, без него такая работа займет много часов. Приехавшая бригада передала данные, в ближайшее время спецтехника выедет на адрес и вывезет отходы, - прокомментировали ситуацию в Министерстве строительства и ЖКХ калужской области.

