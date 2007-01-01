Обнинск
-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге три исторических дома взяли под охрану
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге три исторических дома взяли под охрану

Дмитрий Ивьев
15.01, 15:15
0 94
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Три здания в Калуге, построенные в XIX веке, официально включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщил 15 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Речь идёт о доме № 42 на улице Плеханова, доме № 12/15 на улице Чебышева и доме № 18 на улице Декабристов. 

По словам Чудакова, включение этих зданий в перечень - первый и важнейший шаг к их официальному учёту и дальнейшей охране. Это даёт возможность сохранить исторический облик зданий и контролировать любые работы, проводимые на их территории.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkUySU8zZkFpUk5qN0x2L1FpeGlQZnc9PSIsInZhbHVlIjoiajF3Ymt5YmNDMUNWWldOdVNTQU40MFpQWTJZMEF2OXEvU0xtd3UraVdrZG5FTnRQS1BXR2F6TGIza2hjNlJmMXZJdVRVRkE1VzRkbnJVcWo5NjN1TStCOHlBK2NLaFpFcDhpU215QW5IdTJQVzVNem9tOFBHcGRUbHA0VzZjVGR2SWdyTitCcDZOeTByOE9BbnhYQ3Eya0RhdWlnNTlYaWx5ZmRuUjhud0tpb05oc2JqNkRmZmpQQ3dkU3VaUHpiNGFaODh3eDU5czVPc3d5QmNIVzdQdXpZZ2xraUV0elowbXl1OWYya0dBRXVPTk5xcmd5N2x2Ujc1dFVWR1NONklZaVd3NXRsVWFodFBvckhJVktKS0dmemZXT05BL2hvS1E2MDNXV3JMT0ZuaCtWMFRFbmJ1TmpjekpqWUNTUmhiNU5FS2pjWGorM1BSVEdUOW1TY2dWVVBEMGNlRmlmQTQ4TDgwdm9YdmxJYzVxQ2dZNVNpenZBSmd3L0hWMFh4cjlHQmRuK0hraENsR1RwU01CN2xFQVlzUGFyTm80ZUJVS1FZdkdFbzFOMDVlM0JzZWllcXMxdkRyWFJVZnYxYyIsIm1hYyI6ImQ0OWM4MWM4N2NmNDYzOTk0YmVkOThkYWU3YjM3YzEzMzg1ZGU0NmFlYzJmNjkwZjNlOGNmNmMxOTAzMGZlNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdEd3ZQbUFCazlrQVJ6YnR6SWRpbVE9PSIsInZhbHVlIjoiQlErWC9JWjZPNHdmTWxMVmFhbTZiQVBvdWFzV0p5OVFTUmxpdE5JdW9tK3hKeHUwZEVxa2FKUkZqZjUyQVN5YkVKOE9yV3RHZGFtdkE3dmdWajI5R1IxWUVvQ3U0UCtzTXRMZk54ckRQczhGR0h5ODV0VzROK2tsUVE5SXIrT2E4bG9QK1VjUGE5SW5KVnIzeHdzN0pLV0JlK29JVXZVNnlRV3g2aUh2bWFZRUN6OXhMMkVVZWpRQ2V2YkdJaDhTUkpsWDBGdnZ1Q0R2MUdTQTRsSU9Kb1ZEU3hOTEd6VjA0YmxHY1NEMjFDaXY4bjA3QVJBbUtGOFlNMUsyK0R3QWZHVXl5cUdtaEJHUUNRbG9MZUkvRThETjhmTXNBYytYL3JOekRER0RUcUNld1E1OWhhWGtpVlFtTkdzdXZWd2RzVEJLSUlxN0JabDQ3STgyeWM3SHFNR1VmcW9BTUVKdENyYlZUV3VZTkFwMWs5NGEyZksvWDNDdkE3TGx3WHdlNWFEN291dDFzUWQ5N3ZTSlNIK0JsT3ZpYWx4RXVMVFBPOU9VYUEzY3VScWUybVc2VnZ4Q3NWN1ZYUFhyT2lZK1BTczFhV3ZIUG1vVHQ3YWpiZ01DVVMxYnhUNm0va2xscFI4VGgzaWdBTTFidmpvbGh6WnlhbG4rSGVJTjVMUkZpRU5uaS93cWlocEZkZFdsYUtHVVhsT2xVdkZqUUxmYWtWZ2ZmZ1J3a0xpV0s0TTVCZ2RiS2V1dkx3eUhaQWlseDduQ3hhSzBnWDJkUjI2SGVhYmtZZ1ltVGR4TXhXeWFGRWxNREw5STQ4WUdwaGlmVjZGNWtPdEJVWDVuT2c4cyIsIm1hYyI6ImQzZjdlNDhlZjk3NWNlYjk1NzNiZTQ1YTAwYmZlOWVkNWE1MTgzYTg5NDU4OWZjZmVkNWRlZDUxN2I5YTEyZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+