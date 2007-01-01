В Калуге три исторических дома взяли под охрану

Три здания в Калуге, построенные в XIX веке, официально включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщил 15 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Речь идёт о доме № 42 на улице Плеханова, доме № 12/15 на улице Чебышева и доме № 18 на улице Декабристов.

По словам Чудакова, включение этих зданий в перечень - первый и важнейший шаг к их официальному учёту и дальнейшей охране. Это даёт возможность сохранить исторический облик зданий и контролировать любые работы, проводимые на их территории.