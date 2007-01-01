Калужанам рассказали, как следить за снегоуборочной техникой
В четверг, 15 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по уборке улиц города.
По её словам, на улицах города не видно снегоуборочную технику.
— Техника Москву чистит. Калужане потерпят. Не видно техники вообще. Все улицы не чищены, - написала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— В Москве своей техники хватает. Техника нашей дорожной службы оборудована ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система), поэтому уехать ей не удастся. Отслеживать её передвижение можно с помощью интерактивной карты clck.ru/3RFDFw.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь