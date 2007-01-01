Обнинск
-17...-16 °С
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанам рассказали, как следить за снегоуборочной техникой
Недвижимость и ЖКХ

Калужанам рассказали, как следить за снегоуборочной техникой

Евгения Родионова
15.01, 16:10
1 468
В четверг, 15 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по уборке улиц города.

По её словам, на улицах города не видно снегоуборочную технику.

— Техника Москву чистит. Калужане потерпят. Не видно техники вообще. Все улицы не чищены, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В Москве своей техники хватает. Техника нашей дорожной службы оборудована ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система), поэтому уехать ей не удастся. Отслеживать её передвижение можно с помощью интерактивной карты clck.ru/3RFDFw.

