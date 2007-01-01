Обнинск
В Людиново капремонт пройдет в 12 домах

Дмитрий Ивьев
15.01, 14:00
Завершены торги по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

По результатам конкурсных процедур Фондом капитального ремонта определён подрядчик —людиновская компания, сообщил 15 января глава района Геннадий Ананьев.

В плане - ремонт 12 многоквартирных домов.

- Подрядчик уже осмотрел объекты. Работы начнутся, как только позволят погодные условия, - пояснил Ананьев. - В 2025 году мы завершили капремонт всех запланированных домов. Работы не обошлись без трудностей. Были проблемы с выполнением обязательств подрядчика. Спасибо жителям за терпение. Надеюсь, в этом году наш подрядчик проявит добросовестность и выполнит все работы качественно и в срок.

