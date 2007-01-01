Обнинск
В деревне Калужской области не будут чистить дорогу

Евгения Родионова
15.01, 14:29
В среду, 14 января, жительница деревни Кочубеевка СНТ «Берёзка» Медынского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой расчистить дорогу от снега.

— Собственно, опять снегопад. Просим расчистить дорогу в ближайшее время, - написала местная жительница.

— Расчистка дороги на СНТ Березка проводится не будет, так как выпало незначительное количество осадков, не препятствующее проезду легковых автомобилей, - ответили в администрации Медынского района.

