В Калуге убрали сосульки над входом в школу
В среду, 14 января, калужанка сообщила о висящих сосульках над входом в школу №14 в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».
По её словам, сосульки висят прямо над входом для начальной школы на улице Московской.
— Администрация школы ежедневно контролирует ситуацию и принимает меры по удалению наледи. Непосредственно над входом в начальную школу сосульки уже удалены, - ответили в Управлении образования города Калуги.
