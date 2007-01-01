В Калуге убрали сосульки над входом в школу

В среду, 14 января, калужанка сообщила о висящих сосульках над входом в школу №14 в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

По её словам, сосульки висят прямо над входом для начальной школы на улице Московской.

— Администрация школы ежедневно контролирует ситуацию и принимает меры по удалению наледи. Непосредственно над входом в начальную школу сосульки уже удалены, - ответили в Управлении образования города Калуги.