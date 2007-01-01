В Калуге почистят парковку на пересечении Рылеева и Достоевского

В среду, 14 января, калужанин сообщил о необходимости очистки парковки на пересечении улиц Рылеева и Достоевского в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, сейчас там невозможно проехать.

— Подскажите, когда планируется уборка снега с парковки, расположенной на пересечении улиц Рылеева и Достоевского, речь идёт о бесплатной парковке рядом с храмом- Успенский собор. Отнеситесь с пониманием. Невозможно проехать. Или будем ждать до весны? Примите, пожалуйста, меры,- написал мужчина.

— По мере освобождения тяжелой техники почистим парковку. Сейчас все силы брошены на расчистку дорог и тротуаров, - ответили в администрации города Калуги.