Обнинск
-20...-19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге вывезли мусор с 46 контейнерных площадок
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге вывезли мусор с 46 контейнерных площадок

Дмитрий Ивьев
15.01, 08:56
0 413
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы проведены в среду, 14 января, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Освобождены накопители мусора на улицах К.Либкнехта, Пионерской, Калинина, Знаменской, С.Щедрина, Комсомольской, Грабцевское шоссе, 65 лет Победы, Молодежной, Пролетарской, Гвардейской, 40 лет Октября, Л.Толстого, М.Горького, Болдина, Никитина и других объектах, - заявил министр.

 Сегодня работы обещают продолжить во всех районах города.

Накопленного мусора в городе ещё много. На фото – ситуация на Московской, 315. Фото оттуда утром 15 января прислала наша читательница.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktGZEl6VUg4VTdjbUw0Z2tzY2wxNXc9PSIsInZhbHVlIjoieVRjQzJ0M0JjWnFJdGVxbWg5QTVTR2NjUCtrcHlKVDZ6UWQ5ODcwbUt3TDk3ckRzTTV4SE04aXdlZHdSaUtvamF6Q2xDUkNkRXFKZnAyRVpiN3ZGcTJuaGpSdlk2V2NCdWtQN2xlN0VCV3N2RDcxb2NvbHB6NzhCd2FBLyswbnN0VXVFVmtia3Baa3piSmlmS2dSQUZVSWx4OFhVd0Y1bHNiT21vd2lwRlExK2ZoZVU4R0F3WndDZ1l2bmFtR1R4YXNyMTIxQlJ3WkZaMjdIZmZ4bjRuNEJNZC8xek1JUHRWZjdsa0VBQUdRS0RiZko1S0NnekZuWm1vZGZDQXYyK3JVems0TUJTS3c4dVVZZlJhZ3ZoTHdrd3Jub3ljaWRMWTZwUXF2UlU4ZUJOSzYxL0w4M25hQUp5czJnbWVIK0NlakZwZk8ydlkyNnFwZHVmRDFPMitQejNleWNqOGxXWkN5OEJvUklPdlB5VDNOSklrMkpoYVo1QS9BV09YMVpVbzR5ZVBHZ1Q1QXcxTk4zSmpja1V5RnhaaDN6SVNrMmJ1N1FZSlpaMnNNOXFIWXgxMEovZkcwek9uTTY2Z0t6ZiIsIm1hYyI6ImUxYWNlZDU2YmFlNGZjMGVkMWQ3NTAzNGQyNjk1MjAyZTg3YjI2MjRjZGMwMTg0ZDVhYTQ1YzRjM2Q4N2M5MTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktrcE52QmlXeUlpOS84TVhTdFN4YXc9PSIsInZhbHVlIjoiNXMzanhwc0JNQ0kzUWl6VDZDenpPVGwzNU9KRi9xUFlmaVZCS0VPbTJNWkhHT2RkdHpmcWVNcmFrckd6c3dLSGRpK3FoQjV5MzVHOEZwSlVzUkRpNEhycnlFaHF0KytUakwwZU1oeDRIVE92bVpHSmdzSndzVk5JVHdBc1luTGtXd0dEc3NYZGlYV0R0T0dwK1RsTUExaG15YTBVRnFwbEZvY1JQdUdIQmdOQmtCalprTGhFZTBrS0dhazhKOHY2eTUzTzE0Q1o1N2E5bTZFVXRvMDFOV0tQK1dDUlpTRUpDeCtOUlEzOWtvOHRrWTVzZTVRUmZiZGJVV3ZtT0pXMVpIVEdoL0xZL0tESzlaVnlNU3lYK25RdC9ZVEVNUFZYVlc3bkxLZnBqUk1OV08vZUsvNlpNNHQvMnVXMFYyMUFUWDVOZnJ0d0p3OXg2dlFsS1pOZ2k2YkdENlFxcUFZLzlob0RqWTFma21kc0dVYmlGM1NpTXZpQmJHUFZraFlzdEpyN3dTdFlIVjVBZlFXZUNmUHVMVTZHTW5MNndSRWo1SXprNjFDK1h6enYvSFd4ekRKR1lIblVYK2x2ZFdlNDdxVU1QV0c3LzR4dTQ2d1FYZWttdGIzNmtMUHI1eGx6L25pQTB6RGpLeXNlcjQvNTdkeWtLN3UxdWZXSVZZZ3dkMVRSUUNQdVh2a0lJUjh2WlJROEsxWWpkblI5TTdDMlhUYU9QejM3M2J3TzdIaGdoc05mODdOU0FCaUZjRnE0MUk0WUY2NFlGa0FHOFpmWk1jZFAwb1ptK2RIUnFoOHdBeGlYUVd4RGZPaGZvMkpOYTFOVnpocDhua2UraTNVeSIsIm1hYyI6Ijc1MzA0MDNlZWNkYjlmNzEwZDYxYzBhOWMxYjUxNDgxMmQ5ODcwMTBhMTAzMDkyZjI1MGYyZmUyMjI2N2EzNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+