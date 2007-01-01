В Калуге вывезли мусор с 46 контейнерных площадок
Работы проведены в среду, 14 января, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
- Освобождены накопители мусора на улицах К.Либкнехта, Пионерской, Калинина, Знаменской, С.Щедрина, Комсомольской, Грабцевское шоссе, 65 лет Победы, Молодежной, Пролетарской, Гвардейской, 40 лет Октября, Л.Толстого, М.Горького, Болдина, Никитина и других объектах, - заявил министр.
Сегодня работы обещают продолжить во всех районах города.
Накопленного мусора в городе ещё много. На фото – ситуация на Московской, 315. Фото оттуда утром 15 января прислала наша читательница.
