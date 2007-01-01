Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанин предложил построить снегоплавильную установку на очистных сооружениях
Недвижимость и ЖКХ

Калужанин предложил построить снегоплавильную установку на очистных сооружениях

Евгения Родионова
14.01, 18:09
0 161
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 14 января, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с предложением создать на очистных сооружениях снегоплавильную установку.

— Почему бы на очистных сооружениях не построить снегоплавилку? - написал мужчина.

— Таких планов у нас нет. Очистные сооружения не принадлежат муниципалитету, - ответили в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
снег
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU0RjJOOG00dE9jT1pIV3p3Y1RybWc9PSIsInZhbHVlIjoiV2h1WGRJYmVmSjMyTXhIY3h2b1F1RVpSOFlPc0ZLUVFxdVc0SEVYaTZ3YUlaMW5IVUdQZGZTWXNBRWNQYTM1TW1iL1VzOU9ON3NJWVkvMU1Qbm5Fck9veFQ5b2N1Z0xBWTgzYnRSREJtajVrRWF0M0prckhHa0RveVVES2pOekJKeTR4MmQ2MWdmSmVyeE9rcVFnU3JLaW1oUmdHV1UvSUVKL2FwcENjU3VmMjlHSEZ1SVZ6bXZ1UXMydVRVcUpLSXdsUUw3YzVHTlhkMEpXa1I3UXdhdjMwYmZQTXdEa3BWUU93YlBHRmJGaDBGRDFDWkgwL3lVeUtGVXIwRmR3eWt5L1FSWFZSMzhTYWZROFE0c3BJcSszck1WYWdaYVdFVml4dHQzTnYzaEM3N2RjRGVGR0pBRThSaVNFcndLZFJpbzFqV24wTmRlcU1hTXRUL2VIL21IcG5PdVJuOGNOMjZYQ0VOK3NNNHRFLzAzYmtnR0dqODZGQUpSemRxVG5pM1MrQ3JELy9SNDVQWkd6aGx2T3E3TGlxS004VzRKdzlaR3BYaUpiNDRSQkVEOVUxWHhhQlhDNFk5N3lFWDJzUCIsIm1hYyI6IjdjYzdhYTZjMTdlZGNlNTIzNGMyZTA2YjgxY2I2ODllMGY1Y2JmYzk4NWMxYzNkZWQzMmE3NDJiNWRmZDkzZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNHeVE2cko1Q1JPUXJSVlJPdGd0cGc9PSIsInZhbHVlIjoiamw5VVZWMzlxaGMvRklPamliei9GVFBKUjQ2S1VyZThGVnlNOXlFa29jSXNtL0RkS1J4c2llRlBFd2lJOW5ITTNSNTVHSjc2eGtYQXNCNU1IZFJ3bVN3Y1E5bzlUdlFDWGNqVk96c3NuSHZrUWxDNGdNOXFKeE1VSGhFQ2hQUFhraW5kRHQ0citnOHdVYkp2aE9pcktKZm9DT3ovUGEvREtKZ2lQUjA2ZDN1cXZoZ2dVMFM2THJ1SE5HZm1ZaXM3MUMwYlpmeVphRXQvN3RZUTRxMFFMRFB4S2gyRHJCM0UxWmlyZExjUjhMdVFtMU9kdXh0RTNucmxYZ0tSOEtUYnBXckNxeG1QV3dxd0JWV0p5WlN5ZTd1WkpPR2pCK2pYQXR4blM3ZHVPeTcwS3htanMwSHhRQXo0UUlzN1p0eWpVZXRJMWYvSUVZdVppL1ZUZGdYV25VR3ZmRWJ6UDNjeHowU1REOVNNczhZRHBtUnNqbmwzUW81N083Z1ovR20zcC81OWVNWlRpQnU5M285MnlHclNUcGhOVFZZV2Z6aEFTVjVDMDBML3phSFAvVVIyK2lLZC9raW03V1lYQUhOUXVTckIxeHFDVmlGQ09GekxibU5LS1pRaWJvWTFoUlZEeFFzN2xkUjl4dnhkdFo2SUZWa3hmUGJ5MEQzeCtseUxiYVg1SVRZMHFBMGpCbHdzNHJRbVZrQ2pvbDhtdWxrbnZFQnZTdDk5cW42R0lZbDVxLzVoUy9IelVPOFJpeTJUZDBkdWNwaXRiam56aUNMWjNHdzdBZ0tJWUFzU3A0WVlQVUpkcEZ2K2k0aEVGK0R4bkdOK3RiTjFXYkl1dG01eiIsIm1hYyI6ImQzZjE3MzRiZDdhYzdmMjIxMzY5MDQ1M2JkNTdiOGJmYzk2MThkOTNhZWNiMWQ3Zjg1YWZkMTgxMDRjYTNjMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+