Калужанин предложил построить снегоплавильную установку на очистных сооружениях
В среду, 14 января, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с предложением создать на очистных сооружениях снегоплавильную установку.
— Почему бы на очистных сооружениях не построить снегоплавилку? - написал мужчина.
— Таких планов у нас нет. Очистные сооружения не принадлежат муниципалитету, - ответили в Администрации города Калуги.
