В Калуге вывезли мусор на нескольких улицах
Переполненные контейнеры начинают постепенно очищать.
- Уже освобождены от снега и мусора контейнеры на улицах Турынинской, Советской, Тульской, Жукова, Энгельса, Суворова, пер. Теренинском и на других объектах, - рассказал в среду, 14 января, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
По его словам, для ускорения вывоза отходов и оказания помощи местным властям ГП «КРЭО» сформировало две дополнительные бригады для расчистки снега.
