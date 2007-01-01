Обнинск
В Калуге вывезли мусор на нескольких улицах

Переполненные контейнеры начинают постепенно очищать.

- Уже освобождены от снега и мусора контейнеры на улицах Турынинской, Советской, Тульской, Жукова, Энгельса, Суворова, пер. Теренинском и на других объектах, - рассказал в среду, 14 января, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

По его словам, для ускорения вывоза отходов и оказания помощи местным властям ГП «КРЭО» сформировало две дополнительные бригады для расчистки снега.

