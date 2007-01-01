В калужском микрорайоне Веснушки решают проблему с вывозом снега

В среду, 14 января, жительница микрорайона Веснушки в городе Калуге сообщила о проблеме с отсутствием транспортной доступности из-за неочищенных дорог.

По её словам, к дальним домам микрорайона не заезжают автобусы № 72 и №75.

— Город это объясняет неочищенными дорогами. Когда основные дороги будут расчищены? В микрорайоне нет аптек и магазинов. Жители ездят на такси по повышенным ценам. До кольца невозможно дойти, тротуары не чищены, - рассказала о проблеме калужанка.

— В своей зоне ответственности уже приступили к очистке микрорайона. За 2-3 дня планируем вывезти снег. Свободный проезд для автобусов будет обеспечен. Ограничения на заезд маршрутов будут сняты, - прокомментировали в администрации города Калуги.