Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В калужском микрорайоне Веснушки решают проблему с вывозом снега
Недвижимость и ЖКХ

В калужском микрорайоне Веснушки решают проблему с вывозом снега

Евгения Родионова
14.01, 14:33
1 343
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 14 января, жительница микрорайона Веснушки в городе Калуге сообщила о проблеме с отсутствием транспортной доступности из-за неочищенных дорог.

По её словам, к дальним домам микрорайона не заезжают автобусы № 72 и №75.

— Город это объясняет неочищенными дорогами. Когда основные дороги будут расчищены? В микрорайоне нет аптек и магазинов. Жители ездят на такси по повышенным ценам. До кольца невозможно дойти, тротуары не чищены, - рассказала о проблеме калужанка.

— В своей зоне ответственности уже приступили к очистке микрорайона. За 2-3 дня планируем вывезти снег. Свободный проезд для автобусов будет обеспечен. Ограничения на заезд маршрутов будут сняты, - прокомментировали в администрации города Калуги.

Новости по тегу
снег
Лента настроения
5 оценили
0%
20%
60%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iit6MFJ4bSs4MlNQd0didWNleWQrckE9PSIsInZhbHVlIjoiSSsra1dxNmQxZ2ptbkozWkxqcFZPdEkyQVpkTmNCdXpScUd1bHJWclVxR3Z0Q1hOMGFmSEdjSGRhSk83eEJwYWlFR3k2cmhNVmZlMm4vcXEzRHN1bWw0dG4vUjQ0aStXRzZsL1NXQkE4bUNuZU9SNEp6d3ZhOWZ2RDQyNFFmVk1QbVpXa093YW9ENCtNbGxFR3N4cGpBdkZ2VmczTmtnR2lQRlpWOWg4eG1aOTFwbWtHaTlqNkdqTUtHTVM0cWYrT3o1ZVFnL1Vmb3ZwL1NDK3JsZTZMR092ekNFWEN0TXBWK1QwdFRtQjlxMEVVL1J5czRKbU9mbzdxa1pxb0gvdHdvdVRCNlo1VzhCZm9CaUI5eEpoeEk3VTZYdDVsZ01RQXNxSVNER1MxalZNL2wrbW05ZVNTZWRQajNJRUltZWd1Z2ZvM0dCQTYvNWNoTzc0UHJpbEw4T2JsTzdFdW1vNXgvTkRtS1Y2MnFja0MxVVhrKy9hMnIrNklnNGRyZTdybWFydVh2eDNtNk5oK3hvdkx3M2EvTHBzTDFUa1h4eS9TNHNCU1FPdTUwWmwrMFJvUFFXeHhDNUkramhHZVc0RSIsIm1hYyI6ImNmM2Q0Y2Y0N2MyMmQzYWQ1YTg5N2MwOTM2YzMwOTdlOGFlMDUxMGExYWU2NGM1MWI4MDc2M2QwZGU2YThlZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdiZElPM0RqS2UwR0o5VTFUajc3NFE9PSIsInZhbHVlIjoickdiUVFJaWdyRXJialZTQzVZbEV1WWtBbElwcUlrTW1qTWcxZDBKTmpDTWdSVkQ1dTYzY0h3VWhmYkY1S3FoOTkvcjJwN1B1akFFaG8yVlkxZkZ1bGk1KzZIdHFjekU0M2ErTmdTcmxGOE1ITExLZm5McktEdHNPL1J4eHhXa1RvcFpKMnM0eVQyUVpSVWJ5eGxydnFOM0R1SXlXK3dFVm53Y000R1h6N1JFSGRKZTE4S0x1bS9FSFRHMnlONTlsOHNtcHk3M1hwa3NzRVdWT0g3cnE3ckxSM2ZIb040UktpRkc3cXJiNlRvV0Nra2VsdTRQcEhLUGV5R0c1WUh3QmVWYUVHL3Y5Mlk1MW5jOGl6OXZZT2RzTzduZUF1YzRnNVhYNmswcnJhSytVaThQdHpuZWpUWUU3M1Y3eGxuRm5Lc3hZOHVTWW01cnNPU2FtNk5PWm50MEJLWlA3cFZMT2ViZ0VQcjIzWFhrSlJIYTB0V0p6RGQ2NGZjYnR6dWIwenN2aEtFZjlXSVhJSUtZbXBkdHU3b2JIb2djbmNobmZaelB5aTBYNys4dE9jVDBSeU9CL1JFV3ZJcnRmSmpxMlRLSTlRdFAzU2NoR0VtbW9paGYrTlhkTnN4LzBDMHczNDZWY011Nk5zWk95ek9raFdKRGxYaHdqaUhQeTJjV2pRN0JnKzZIVHRIQ2ZmN0JHbnNHdU5TMkZ6QVBFdnhLOHM3RGFHOHlPWmRObW5VRzF2TlZvQVc3WXpFQUNQVnJERXRJUmJLdDMwNTQ5bVo3aWhLL0F0QXRibGxCNjhLYnZaSlBZSjd2U3l4bm80ckxid1hlNVY4a1o3cXRCSDBLdCIsIm1hYyI6ImIwZjUxZTM1NjkxNGNlZjE1MWY3ZjFlZjQ2NjY5ZmFjM2NmMjE3NzdmMWVmMDFmY2YwZDVhZDI0YzIwOGJjYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+