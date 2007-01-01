Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге не расчистили тротуар возле магазина на Билибина

Евгения Родионова
14.01, 14:03
Об этом во вторник, 13 января, сообщила калужанка в комментарии под постом главы городского округа Калуги в мессенджере «Телеграм».

По её словам, возле одного из магазинов на улице Билибина не почистили тротуар.

— Тротуар засыпан сугробами снега, только узкая тропка для пешеходов. Два магазина рядом. Можно как-то прочистить тротуар? - написала женщина.

— Собственники магазинов обязаны содержать прилегающую территорию в порядке. В течение двух - трех дней проверим этот адрес и переговорим с предпринимателями по вопросу уборки. Остальной тротуар на этой улице городские службы почистят по мере освобождения техники и бригад дорожных рабочих, по возможности постараются как можно скорее, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

