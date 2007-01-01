В центре Калуги отремонтировали исторический дом
Жилой дом учителей гимназии был построен в начале XIX века. Здание на Луначарского, 4 является объектом культурного наследия регионального значения.
Там завершены работы по ремонту фасадов, крыши и отмостки, сообщил 14 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Заказчиком работ выступил фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Калуги.
Первоначальный дом учителей Калужской губернской гимназии был деревянным, одноэтажным. К 1810-м гг. назрел вопрос о его замене каменным двухэтажным домом с деревянными службами.
В 1815 году Комитет Министров разрешил новое строительство согласно представленным проекту и сметам. Однако в последний момент строительство было отложено.
После революции здание оставалось жилым.