Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге чиновники объяснили причину задержки вывоза мусора
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге чиновники объяснили причину задержки вывоза мусора

Евгения Родионова
13.01, 13:33
0 394
Во вторник, 13 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с вывозом мусора.

— Когда вывезут мусор на улице Ленина у дома №43? - написала женщина.

— К сожалению, проезд для техники был затруднен. Сегодня, если проезд для техники и рядом с площадкой будет возможен, перевозчик вывезет отходы из накопителей, - прокомментировали ситуацию в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. Также о проблемах с вывозом мусора сообщают жители районов Грабцево и Тайфун.

