В Калуге чиновники объяснили причину задержки вывоза мусора
Во вторник, 13 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с вывозом мусора.
— Когда вывезут мусор на улице Ленина у дома №43? - написала женщина.
— К сожалению, проезд для техники был затруднен. Сегодня, если проезд для техники и рядом с площадкой будет возможен, перевозчик вывезет отходы из накопителей, - прокомментировали ситуацию в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. Также о проблемах с вывозом мусора сообщают жители районов Грабцево и Тайфун.
