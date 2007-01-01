Обнинск
В Козельске утвердили охранный статус для исторического «Дома Гайдукова»
Недвижимость и ЖКХ

В Козельске утвердили охранный статус для исторического «Дома Гайдукова»

Дмитрий Ивьев
13.01, 11:37
Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщило, что в Козельске официально утверждён предмет охраны для здания, известного как «Дом Гайдукова», расположенного по адресу: улица Большая Советская, 51.

Этот дом имеет богатую историю, уходящую корнями в XVIII век. Первоначально он принадлежал Дмитрию Брюзгину — мануфактур-советнику и первому русскому фабриканту парусных полотен, который основал в Козельске крупную парусно-канатную мануфактуру, сыгравшую важную роль в обеспечении российского флота.

В конце XIX века здание перешло во владение Павлу Анисимовичу Гайдукову — влиятельному купцу и городскому голове, чья деятельность оказала значительное влияние на развитие Козельска.

Теперь за домом закреплён официальный статус объекта культурного наследия. В предмет охраны включены его историческое местоположение, объём здания, оригинальная планировка, архитектурный декор фасадов и интерьеров, а также материалы стен и кровли. Это означает, что любые работы на объекте должны проводиться с соблюдением требований сохранения его исторического облика.

