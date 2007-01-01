Калужские чиновники назвали причину протечки кровли жилого дома на Площади Победы

Ранее мы писали о просьбе калужанки решить проблему с протечкой кровли в жилом доме на улице Площадь Победы в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, кровля протекает с 2022 года.

— В квартире невозможно находиться сырость, влажность, с потолка течёт. Сбили сосульки, но это не помогло: с потолка как текло, так и течёт, - написала горожанка.

— Утечка произошла вследствие несвоевременной уборки снега с крыши. Мы направили информацию управляющей компании о необходимости регулярно чистить крышу. Пообещали впредь не допускать таких инцидентов и разобраться в ситуации, - прокомментировали в Управлении ЖКХ города Калуги.