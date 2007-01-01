В Калуге жители пяти домов на Московской ждут решения проблемы с протечкой и наледью

В понедельник, 12 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой обратить внимание на проблему с наледью во дворе.

По её словам, возле дома №328а по улице Московской вода течёт ещё с прошлого года.

— С прошлого года течёт вода, образовалась огромная наледь, проехать на легковом авто очень проблематично. Жалобы несколько штук оставляли на Госуслугах. Ответа нет, наледь только растёт, вода течёт. Прошу принять меры. Эта дорога является единственной к пяти многоэтажным домам, - написала горожанка.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты выедут на место для принятия мер, как только освободится бригада. В течение двух недель, по возможности, раньше.