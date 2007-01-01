В Калужской области старинную усадьбу превратят в отель
В 2025 году у усадьбы Ярошенко в Юхновском районе появился новый собственник. Эта усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.
В составе ансамбля девять объектов недвижимого имущества.
- Новому собственнику необходимо разработать проектную документацию стадии Проект на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования девяти объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля, провести государственную историко-культурную экспертизу и представить заключение экспертизы с проектной документацией на согласование в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области, - рассказал начальник управления Евгений Чудаков.
Проектом предусматривается создание загородного отеля.
