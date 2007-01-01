В Калуге очистили от снега территорию возле поликлиники на Московской

Фото: Министерство здравоохранения Калужской области

В понедельник, 12 января, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме.

По её словам, в первой половине дня территория возле поликлиника на Московской не была очищена.

— Сегодня был визит в поликлинику на Московской, 247. Подход не прочищен, как сейчас модно говорить, от слова совсем. Либо идти по проезжей части, либо лезть через узкий участок, - написала горожанка.

Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировало ситуацию:

— На данный момент территория больницы очищена. Парковку со стороны завода также прочистили.