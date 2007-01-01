В Калуге очистили от снега территорию возле поликлиники на Московской
В понедельник, 12 января, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме.
По её словам, в первой половине дня территория возле поликлиника на Московской не была очищена.
— Сегодня был визит в поликлинику на Московской, 247. Подход не прочищен, как сейчас модно говорить, от слова совсем. Либо идти по проезжей части, либо лезть через узкий участок, - написала горожанка.
Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировало ситуацию:
— На данный момент территория больницы очищена. Парковку со стороны завода также прочистили.
