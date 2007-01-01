В Калуге в жилом доме на улице Болотникова отключили газ

Об этом в понедельник, 12 января, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, сегодня в многоквартирном жилом доме №9/17 по улице Болотникова отключили газ без предупреждения.

— Домоуправление не уведомило заранее жильцов. Газовые службы отвечают, что у них была намечена плановая проверка газового оборудования в доме (о чём жильцы не были уведомлены), и в многих квартирах не открыли двери, поэтому они отключили газ всему дому (с их слов в воспитательных целях) и сказали, не включат до тех пор, пока не попадут к каждому. Сегодня рабочий день, и многие на работе. Я сегодня нахожусь дома целый день, и к нам никто не приходил с проверкой. Это что за самоуправство и сколько нам ещё оставаться без газа? Объявлений о проведении работ на подъезде никаких нет, - написала горожанка.

— По информации УК, собственники вашего дома были заранее проинформированы о предстоящей проверке газового оборудования. Мы передали информацию в УК о необходимости связаться с собственниками квартир, не предоставивших доступ для проведения проверки газового оборудования, с повторным уведомлением жильцов. После того как все предоставят доступ в квартиры для повторного осмотра, сотрудники восстановят подачу газа. Без проверки оборудования подачу газа, к сожалению, восстановить не получится, поскольку это требования техники безопасности, - прокомментировали ситуацию в Госжилинспекции Калужской области.