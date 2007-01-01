Афиша Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге назвали сроки вывоза мусора
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге назвали сроки вывоза мусора

Дмитрий Ивьев
12.01, 16:57
0 563
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

После сильных снегопадов на прошлой неделе многие контейнеры до сих пор стоят переполненными, так как техника не может к ним подъехать.

В понедельник, 12 января, ситуацию прокомментировал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Дал поручение профильным сотрудникам министерства и региональному оператору в кратчайшие сроки синхронизировать графики вывоза отходов и очистки подъездных дорог к контейнерным площадкам, - отметил он. - Эту работу держать на контроле и выполнить до конца недели.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
9 оценили
11%
0%
11%
0%
0%
78%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRXdExQU3QweGh1KzdFWU4wL2RnUmc9PSIsInZhbHVlIjoib0E5a0FKN05TdnVYN0tET1ZBS29rUFFXNE54MEc3SlhiWTNKY3laRzQ5eFQ5OHdmN0RMS0FBclRhUnFCajB5cHRVZ3RCampTUEJjOEs5dnV6UjY4cWN1YlVqeG9NWjdwYzJmLzdzZWtBVnRCQ0ZrNFRYMzAzVUxISDdCb1IrWWxCMGtwdll1Wmh5R1RDeER0VEVibUNSRUxyNy92QWtZRlFRcUxYMzBMcENRZENTVkpiNDF5dXIrZ253TExRWW9EYVRadFdOWU9TN3RTa3hrL3FrcUZiNE4xb2o1T2o1cGhQQ2FIM1A5UEpDRkZtM3VubHZ0UTlsZkJhRXV2aTJabnV2RU9PdWpCM2hwV0hEaFhjWTZROGtSMXA4OUhPM0IxZE5OR2Z2NVU3RmROV2ZrU1ppWG1DWmgyOXlwc2hFSVo1cWFTV0pNMUJaMVBXMXRHcVFWdE9aQTNXd0ZPdG11aXZpUHVyRFdIK05pOTZPSUVHeXVQT04wdW1JQUZpQlViT3JGTWprZ2l1TXdHdVFYTlJySDA2clY4YVhwSnFEWFB4N3A5UXFwQ3J3TjJhSjYvb0FXSGF5Vjh2SURLaEl5WCIsIm1hYyI6IjY1MzQyMDlmMDBlNTAzOTg1MzMyZWNjMzQ4MDg1ODNiYzc4OTI0YzE2YmJiZjU1MzY1ZDk1ZDNkOGY4MzAwOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik94dHRscXo2RC9ybUVHdjNZMW9pb0E9PSIsInZhbHVlIjoiOGhaQ2VueE1xME9HMi9JNzVvaGFhNFlsOVBXd0xrRXNtWTZsRzRtRmhZZTZMcFpib0x2UW1kdkNEK3lMMWVwZ2REZ1M0SXhEajdmZDhCRllQVWNIdzB1SUdXOSsxNnZJV2tReG41d2F4VW8ydXFYVTI1UjBSR1BKU1ZicmZ1dFlyQ3MveUJyLzQ1elk1UXZ4aGJ3UWJvekVtcVJ0ZkZuUTNPdmU3TlhZYkZZNURXVmJVZXdnT28vQURLYkdBck15bTIrdm9Fam9CUk1mWkhLUnFVZnM5aHBweDhxODVWM1RsZUlMYkFFR1lBcjBNNUNEZ1kzRzFrY2xCc3RZNUJ4RmhkbENnZWdtVUM5QkExYVJkVjJSaW01YVNBSEk3NjZyL1pxRjZhQmlaUk5saGxzYTBqdm9QYVI3WXkvdGViWlVOTzZhNnZiUmZ1S2JvdDhNeXpXaFVzelpvcmNZM3F2VEREL01ZU2xKS2tHVW1yU0lHOVRwYVh2dG1MaUhodDRRbm4yMmt0QUNnUTdvVE1IUU5ZUUZqUFN5QzMyNWl6YUg5cnMvUjdZVVl1S1JIbnZKNXRYQTdnZmVpWUpEOWorMkVHdUIydkNvVFZiSzYwZS9RUFVkMWJEZlQ5NEhtWCtQQVlDaXY5Sm5NdStCMzhGQkY3dSt6aDI1aDl3Q1dhMkxyUldsRUg4TmNiUUFVZGoyMDNIcGN0RXViazRFZEZjZ2R5WnphWEhyWTRXWERPbzE5ZHN1SzFkUHhVbWg5MjcrdGMvb1o1ZHRJWnY0TkNWSlhLSFUxMkNNM2wzMnhwUVd2dXJVMkpKTDZBVnhkSlJIWFhMRHZ0eVdtamlGUGdGWSIsIm1hYyI6IjBhNTBkNTAxODI2MzM0MzFjNGQxNjMyZmQ4Mzg4ZTQ3ZWNmYTM5YzA1ZjE3NWUwZWU4ZjY0ZjFjMDJmMmU5MDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+