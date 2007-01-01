В Калуге назвали сроки вывоза мусора

После сильных снегопадов на прошлой неделе многие контейнеры до сих пор стоят переполненными, так как техника не может к ним подъехать.

В понедельник, 12 января, ситуацию прокомментировал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Дал поручение профильным сотрудникам министерства и региональному оператору в кратчайшие сроки синхронизировать графики вывоза отходов и очистки подъездных дорог к контейнерным площадкам, - отметил он. - Эту работу держать на контроле и выполнить до конца недели.