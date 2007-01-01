В Калуге течёт кровля жилого дома на улице Площадь Победы

Об этом в понедельник, 12 января, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в жилом доме № 10 по улице Площадь Победы течёт кровля.

— С 2022 года течёт кровля, никакие обращения не помогли. В квартире невозможно находиться сырость, влажность, с потолка течёт. Сегодня сбили сосульки, но это не помогло: с потолка как текло так и течёт, - рассказала о проблеме горожанка.