Недвижимость и ЖКХ

В посёлке Калужской области три недели не могут решить проблему с забитой канализацией

Евгения Родионова
12.01, 16:21
Об этом в понедельник, 12 января, сообщила жительница посёлка Октябрьский Ферзиковского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, проблема не решается уже три недели.

— Забита центральная канализация возле многоквартирных домов №4 и №5. На номер 112 неоднократно оставляли заявку о вызове специализированной техники для откачки канализации, в органы местного самоуправление также было направление заявление. Уже три недели нет никакой реакции, запах стоит ужасный. Вчера жидкость начала выходить через края колодца. В подвале стоит вода. Сейчас на всех колодцах сугробы, просьба вызвать трактор для расчистки проблемной территории и откачать колодцы, - написала женщина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Знаем о проблеме. К сожалению, требуется участие специализированной техники, которая задействована на других аварийных объектах. Специалисты Водоканала выедут на место для принятия мер как можно раньше.

