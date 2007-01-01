Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге дорогу к школе расчистят в течение недели

Евгения Родионова
12.01, 15:05
В понедельник,12 января, жительница Калуги сообщила о неочищенных тротуарах по дороге к школе №7 в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, дорога к школе №7 на улице Социалистической не очистили от снега.

— Дорога в школу №7: тротуары не очищены совершенно, а сосульки над «народной» тропинкой ужасающие. Школьников много, каникулы закончились, ждём беды, - написала женщина.

— Расчистим тротуары в течение недели. По возможности будем стараться раньше, - ответили в Администрации города Калуги.

