Недвижимость и ЖКХ

В Кирове замело дорогу к детскому саду

Евгения Родионова
12.01, 14:12
Об этом в понедельник, 12 января, написала жительница города Киров Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на в Кирове не прочистили дорогу к детскому саду «Оленёнок» на улице Шелаева.

— У детского сада для детей с ОВЗ парковка не очищена, огромные сугробы, по которым трудно добраться к саду, дорога узкая, машины еле проезжают, хотелось бы, чтобы парковку привели в порядок, - написала женщина.

Министерство образования и науки Калужской области:

— Расчистка снега возле детского сада уже началась. В течение дня место для транспорта будет свободно.

