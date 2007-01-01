Афиша Обнинск
В Калуге у жилого дома на улице Академика Королёва отвалился козырёк
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге у жилого дома на улице Академика Королёва отвалился козырёк

Евгения Родионова
12.01, 10:45
0 377
Об этом в воскресенье, 11 января, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, у жилого дома на улице Академика Королёва отвалилась крыша у входа в подъезд.

— Крыша упала, давно лежит? - написала горожанка.

— Направили требование в УК о необходимости восстановления козырька, - прокомментировали ситуацию в Госжилинспекции Калужской области.

