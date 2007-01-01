Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Козельске над жилым домом нависли сосульки
Недвижимость и ЖКХ

В Козельске над жилым домом нависли сосульки

Евгения Родионова
12.01, 09:49
Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили жители дома №11 на улице Трубина в Козельске в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По их словам, сосульки нависают над входом в подъезд.

В Госжилинспекции Калужской области ответили о направлении уведомления в управляющую компанию по вопросу очистки крыши дома от снега и сосулек.

Также о нависших сосульках сообщили жители домов на улицах Дзержинского и Площадь Победы в Калуге.

