В Козельске над жилым домом нависли сосульки
Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили жители дома №11 на улице Трубина в Козельске в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По их словам, сосульки нависают над входом в подъезд.
В Госжилинспекции Калужской области ответили о направлении уведомления в управляющую компанию по вопросу очистки крыши дома от снега и сосулек.
Также о нависших сосульках сообщили жители домов на улицах Дзержинского и Площадь Победы в Калуге.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь