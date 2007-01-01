Калужане вынуждены ходить по проезжей части из-за последствий снегопада
Об этом в понедельник, 12 января, написала калужанка под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, пешеходная зона на Киёвке (поворот с Хрустальной) полностью засыпана снегом.
— Приходится добираться по проезжей части, - рассказала женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Уборка города от снега ведется в усиленном режиме, усложняет ситуацию возобновление снегопада, и спустя пару часов все вновь покрывается снегом. Город большой, к сожалению, разом убрать все улицы невозможно. Потребуется время, чтобы дорожные службы дошли до всех участков.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь