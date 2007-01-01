Мусорный коллапс в Калуге: контейнеры стоят переполненными

После сильного снегопада с вывозом мусора в городе возникли большие проблемы.

Техника не может добраться до контейнерных площадок.

О горах мусора у своих домов сообщают в соцсетях жители улиц Амелина, Болотникова, Хрустальной, Пухова и других.

Пакеты с отходами люди начали складывать уже рядом с контейнерами.

- К сожалению, перевозчик не смог проехать к месту погрузки, - прокомментировали ситуацию в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - При первой возможности, мусор вывезут в полном объеме.