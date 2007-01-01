Афиша Обнинск
Калужан предупредили о проблемах с вывозом мусора
Недвижимость и ЖКХ

Калужан предупредили о проблемах с вывозом мусора

Дмитрий Ивьев
10.01, 16:39
После сильных снегопадов многие контейнеры стоят переполненными.

О наличии временных трудностей с вывозом отходов в субботу, 10 января, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Основная причина — сложности с подъездом к контейнерным площадкам из-за снежных заносов, - пояснил он. - ГП «КРЭО» вместе с администрациями муниципалитетов, жилинспекцией и управляющими компаниями работает над решением проблемы. Все силы брошены на расчистку подъездов и вывоз отходов. Весь мусор будет обязательно вывезен. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.

