Калужан предупредили о проблемах с вывозом мусора
После сильных снегопадов многие контейнеры стоят переполненными.
О наличии временных трудностей с вывозом отходов в субботу, 10 января, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
- Основная причина — сложности с подъездом к контейнерным площадкам из-за снежных заносов, - пояснил он. - ГП «КРЭО» вместе с администрациями муниципалитетов, жилинспекцией и управляющими компаниями работает над решением проблемы. Все силы брошены на расчистку подъездов и вывоз отходов. Весь мусор будет обязательно вывезен. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.
