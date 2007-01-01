Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Коммунальщики Калуги за сутки вывезли почти 2,5 тысячи кубов снега
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Коммунальщики Калуги за сутки вывезли почти 2,5 тысячи кубов снега

Администрация Калуги сообщила о работах по уборке города от снега.
Ольга Володина
05.01, 17:46
0 203
Фото: Администрация города Калуги.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сегодня, 5 января, на улицах работает 55 единиц специализированной техники, в том числе дорожные машины и погрузчики. Из этого количества 48 машин предоставляет МБУ «СМЭУ», а еще 7 - подрядные организации.

Помимо техники, на расчистке тротуаров, пешеходных переходов и остановок трудятся 68 дорожных рабочих. Их задача - обеспечить безопасность и комфорт для пешеходов, убирая снег и наледь.

За минувшие сутки для борьбы с гололедом на дороги высыпали 342 тонны противогололедных материалов. Также с городских улиц уже вывезли 2480 кубометров снега. Работы по зимней уборке города продолжаются в плановом режиме.

Новости по тегу
уборка снега снег
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVVTW03UUtOeGl5YUtmMG1nVTZWdXc9PSIsInZhbHVlIjoiYVQrd3A5dUVVY1hlNGt3aUV0RkZiUHVMQkRCS1VJWXZrRXBJMC9tOUV6ajF3SU82K2pvNk0yNnRJcHdYT0NnM1ViWCtZWkFkWXNmckg0RExSVXlqWVZBdnJ6WWVkQVEyUlFsQ0h4WnZqNDFQUzBoMkk1T0lYSG9Lbi95b0MxeHB1M0Z2dWI3aElUNS9KUVJiWE5tUDlSZk9XVHRIN1BRTUY0MnlRUGcxalhJUmw1NHpvd0NxR09GRklqdzBITEo2MTB0M3gvSU55d0xvb295UTZDQmcxWi8vRkNxVXF3a2xVRDJqV3ZXb25wd3VOczVnUTlTMncvMk5JM1pPMXNvMjJpRjJSeXFDWFhaM0FZSjRtdG5PL0JpVEVYVXFYOGZkRUM0cnVad2ZvaW1TcCtzWVBWT2lmK0wwaktCRUNEWXJUdERkNkZwNWROTkFHbjJTRXRKUytrWStlNFQwRjcwNkprUUFvbE51UFVMUkxmYk8zazMzR1hXaHdLelRnOHFSRit6djZJcDNoSWdKVTJpdXpjUU9EZUpJTDFYQlJaWnNWRUlZc1VOVHdVUWhQcGpzMmxEREN6TStKWkM4UHpCViIsIm1hYyI6IjNhNGMxZGNhZDRlYTYwMjQxNDBmMjdmYTQzOWE2MWRlZWExNDQ0OGI3YzhlNGEyZTk3MDUxZGY4NjkwODMwYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImV6aDRKaWxEdXR2cmFNODYyNkI2MGc9PSIsInZhbHVlIjoib29zRWM3dXE4b3RNMjFXVkkxRWdQUHdnT2g4L2ljanhiTmw3a1RRWjUyMzhJY2NQRk1kTS9XRi80dEVPSnA4NTdOR0xzdHJDREN3SDZLOXVGWkdxRGpOM00rWEVGOFlEMDNvamlHYWdSTVhWcTJRd213WE9aamZ6NGxFbmJuOUhMNWZyZVppUkJ2MjFPTWlOOWVlS0ZlV3NxNTJTbEpmeWpxa0ltZ0YyRHdWbzBBeXhNbmw4WWRxdEpnb0U5dHBrck5BVWg0VUUza09ZMkF3MlhDYmF6TzluTjRYNTZBZURGRE1MekNLOGozbVhJZGxVQ0lLZDk3bWJhS3d5MEZ4MkpMYWRiTklsTTNlbFdBeUd5VHhadlE4RUh5WThxV2lkNE1mbkR1VElIdzJnMUxnR0xwdTJkeVZYMlhpOWhnd2JKaWhhc05YWlI5Z3g3Ung3UG9SR2tBaW9tUWNoZDZHbWRDMGl6a3JacWxEVm1mcjdhTVE0U0hBQkZmSU4wYnN2UzFHaVhJQmxyKzdZdWU4UDhsVk93TXlzaFk4ZlVqcjdFT2dyTTM3SXduSnU1U1JJZDFBenNYV2trSWJZUzgzaDd0VEdqcFY0THUyMmJsN2k1WXBNRUdJcHRseUkvVVFRZVUyQjM5NzNUNjhjSEdKa3ZmQ1hFbUZtMUplSE9EcU9FT0g2anVxVWNYaDNRY1ZaY0t4bU5aWWlJaXpVb2RHVEp1Sk5nalgvQlRaYkdkOTNXcEhYdEdXRjRjbUw2bTFvMlRobXlYZ0NXUjVXa3JxQ3FTcFd2Umx1RmlnZzJhcVBWTXNTK0o4UllBL2Z3cDkrd25ibEJMNi9CYVVCbDNNUSIsIm1hYyI6ImJiYTUwOTdjYmQzNWY2MjJlYWY4NDgzZWQzMzk5NmJhMDEwMzU4ZGY4ZDI0NzAzYWI5YTQwMjVlZjVjM2Q1ZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+