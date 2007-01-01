Коммунальщики Калуги за сутки вывезли почти 2,5 тысячи кубов снега
Администрация Калуги сообщила о работах по уборке города от снега.
Сегодня, 5 января, на улицах работает 55 единиц специализированной техники, в том числе дорожные машины и погрузчики. Из этого количества 48 машин предоставляет МБУ «СМЭУ», а еще 7 - подрядные организации.
Помимо техники, на расчистке тротуаров, пешеходных переходов и остановок трудятся 68 дорожных рабочих. Их задача - обеспечить безопасность и комфорт для пешеходов, убирая снег и наледь.
За минувшие сутки для борьбы с гололедом на дороги высыпали 342 тонны противогололедных материалов. Также с городских улиц уже вывезли 2480 кубометров снега. Работы по зимней уборке города продолжаются в плановом режиме.
