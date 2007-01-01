В Калужской области с начала года зафиксировали 34 нештатные ситуации на объектах ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин рассказал об итогах работы с начала года.

Фото: ТГ-канал Вячеслава Лежнина.

На оперативном совещании 5 января он сообщил, что с 31 декабря по 5 января на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики произошло 34 нештатные ситуации.

Все эти случаи ликвидированы. Для оперативного реагирования на возможные проблемы в регионе круглосуточно дежурят 248 аварийных бригады, в которые входят 609 специалистов и 208 единиц спецтехники.

Значительных сбоев в подаче тепла удалось избежать. Все 565 котельных в области работают в обычном режиме. Проблемы с вывозом мусора в некоторых местах были связаны только с машинами, которые мешали проезду техники к контейнерам.