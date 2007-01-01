Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Малоярославце продолжают работы по восстановлению электроснабжения
Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце продолжают работы по восстановлению электроснабжения

Евгения Родионова
31.12, 15:40
0 253
Ранее мы сообщали об аварийном отключении электроэнергии в Малоярославце.

О ходе восстановительных работ в своем Telegram-канале сообщил глава Малоярославецкого района.

По его словам, ремонтные бригады приступили к устранению повреждений в оперативном режиме. Их усилиями к 15:00 большую часть электроснабжения восстановили.

— Энергетики продолжают работу. Полное восстановление подачи электричества планируется к 17:00, - отметил глава района. При этом жителям необходимо быть готовыми к кратковременному отключению в вечернее время. С 20:00 до 21:00 специалисты проведут технические работы по переводу временной схемы электроснабжения на постоянную.

