Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Малоярославец остался без света
Недвижимость и ЖКХ

Малоярославец остался без света

Евгения Родионова
31.12, 14:24
0 520
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во второй половине дня, 31 декабря, в Малоярославце произошло аварийное отключение. Неисправны две линии, - сообщается в официальном телеграм-канале главы Малоярославецкого района.

На данный момент ведутся восстановительные работы.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
7 оценили
43%
0%
14%
29%
14%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVtRDZ4cFlEcDhwTFFxYzNFWW9hSkE9PSIsInZhbHVlIjoiOXhwNjA0Wm1kakN6M1Fpdkhpek1GcHh5bDhSNDhqaFlmc1lxTzZLMGMxeWNpWWZ0U20zUXNtdkpDeU8xazZOa0ZhdEsrZklMbytLRkt2eVZzL2xsZFlSV1hlQlBvTThvaGQrcWh4NTdOaFFMOVVHdC9wRWRQcUpMdDZNZXpFcjhlZUxVZlN2OGVmaTJWb3hOWHJLM1loNkpDYUJnaGQvSTNMLzllRkFOa01oMEVUQU1YVk4yUVVIdnE2TzR0eFR1WCsweEFINjlrZlZad0FNdVhwRHRhN3Brd3o1NFZWU0hWTFNSYTV6SUhjNlBWMFg5aHYxSUg4eElHOU9EQXgxUnVFZENidzJ2MnVLTlNGWG0vQlNXZnE2RnBOMHZ3bG5HS3g1UVNWY3k2dkdSVUNwMFY0U05uaW56My82WjJYdXVHczNSbWhBOTB1UHRMSjR0K2JrODljOENhNmZZZTV6enBsaXdrWEJpR0owVnU2bU1PR21ONUZSTmRPUXAvZWRIZjZmV1lrYk05TGU1WEE5blZGZU02ZDFWTlB4MUdHRkVwTWZrWVJwcFhwUkFodys4cUdSeG1JNnA0U3h4N0d3SCIsIm1hYyI6ImEzMzUwM2EwMmU5MjEwNTQyYTc1NjUxOTk3YWNmNzE1YmVkODVjZTQyMzRhMWYzOGI1MjNiZGVlNzA4Y2E3ZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlByaWNNRXRSaWxMdWRWb1hGd1Y5WXc9PSIsInZhbHVlIjoiZFFteDJyazVLNmRDRUFRVkJOZ0FWbkpYVFRxVUh3U1l5Ung4L1AwaDQycmZQRXdTZ3pocUMyZW9aRmNJODVZL09id3U1Z0tHdjhvaVBCdFVJTG01d2JhdEkrVUlTdDc5c0Q5UERmdGZIS0xFb091UWNSYStsNDVxb1pNU3BqenZGWU95VE82eUNsaTgxVXd1TlV0QnVSSTQ2NmpwNzlsdG5HZTRLOXpuL2tnVDgvRTd3ZThWbS9yb3NxQ1RoeERhVS8rdHFmSGNESWduTlNZdkhERXpwaFRtNmNXR0RCY2xtY0l6VXpiSkVUU1JsTlovSHVaRVU4Z051Y3I5V1pwbGtacWxxTkRnNW8rVEpJdjFtNGhjdlRZVFJ0Y0NRU2Ztc3N4djh3YTVxYXczTFlMcFpRcWlROEpJYys1eFBZVG4vOExnbFpGNThCSHQ1MWFhbnVkYnRYTGJtVHhCaDQ0YXRWUE1URitBM01ucE40eUtSbndvSkpzeEI2TDVmYkRJSkt3UFUzeDNPQWxLN1V2Qkt5TWVESlR1ajNsU1c2NUxPR1NHME16cC9pRXdjMXBmaEw3OHhDVVQ0azhhcy9lQU1GYVZwdzh0Mkd3QXhoN1pSbkNnQ0hXdnZQZ05XQlRFbmlSREhCM3NvbHNUREE3R0ZFQ0JQOW5WakFnRHIzUkY0RVJVVDZWSGN5U3R5a3dyciszZGtKSFVWZktPbUo3T29hYnAxekRRYzExR0ZLZ1hnVEc1VE9BOFhUdTZ5TnhjVE9uMEFDZFNBY0FoZnBtZU1mTWtpdWtZUkJRTVNqeS9tZjdQZ1pwMEQ3dDdmVlprQW1nWkovcU1EVGowSCtQOSIsIm1hYyI6IjVkZTg2ZTVjYzMwYWMxOWFjNjdkN2EwMTNiZDY2OTgyODg2MWEzMTI1MmVkMTdjZTllMmUyMzcyNmYxOWY3YzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+