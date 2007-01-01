Афиша Обнинск
В Калуге чиновники пояснили, почему снег после уборки попадает на тротуар

Евгения Родионова
29.12, 20:30
0 438
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 28 декабря, калужанка обратилась в нашу редакцию с вопросом: почему не чистят тротуары на улице Сельской?

По её словам, дороги чистят регулярно и весь этот грязный снег скидывают на тротуар, из-за этого пройти невозможно.

— Мало того, что к нам не ездит общественный транспорт, так ещё и пройти людям негде. В этом районе много пожилых людей, которые пешком ходят за продуктами, идут с сумками на колёсиках. Приходится или нырять, в грязный сугроб, чтобы увернуться от проезжающей машины или стоять на проезжей части с риском попасть под колёса. Чего ждем? Когда случится беда и кто-то попадет под машину? Только тогда будем заботится о людях, в частности о пожилых, - рассказала о проблеме местная жительница.

— На улице Сельской тротуар непосредственно примыкает к проезжей части дороги. Тут хотелось бы отметить, что 1/3 всех городских тротуаров располагается вдоль проезжих частей дороги, большинство из которых узкие, как на улице Сельской, и на них невозможно провести механизированную уборку. Очистка таких тротуаров производится только вручную дорожными рабочими с вывозом снега, и работают тут уже кроме людей, погрузчик и самосвалы. Зачистка таких тротуаров возможна только вручную с вывозом снега, - прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства.

— Учитывая то, что с началом снегопада в первую очередь бригады дорожных рабочих должны вручную защищать посадочные площадки остановок (340 шт.) и пешеходные переходы (более 1500 шт.), на тротуары получается попасть в лучшем случае через 3-4 дня после окончания снегопада. Но погода не дает нам такой возможности, так как снег, пусть и небольшой идет буквально через день. Поэтому нам приходится разрываться и точечно зачищать узкие места тротуаров с наибольшим трафиком движения людей. Постараемся очистить тротуар по улице Сельской до Нового года, - добавили в Управлении городского хозяйства.

