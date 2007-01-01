Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ищут инвестора для ремонта усадьбы Вяземских

Евгения Родионова
29.12, 15:16
0 401
В понедельник, 29 декабря, калужанин задал вопрос в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, дом уже расселили.

— Какова судьба выявленного объекта культурного наследия усадьбе Вяземских на улице Баумана. Прошу поделиться информацией о его дальнейшей судьбе, - написал горожанин.

— В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения инвестора для восстановления объекта культурного наследия, - рассказали в Управлении экономики Калуги.

