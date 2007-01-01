В селе Калужской области отремонтируют фонарь
В воскресенье, 28 декабря, жительница села Перемышль Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, уличное освещение на отсутствует в районе дома №2 на улице Льва Толстого.
— 26 декабря был написан вопрос под постом. Просьба восстановить уличное освещение, - написала женщина.
— Заявка на ремонт фонаря направлена подрядчику. Ориентировочный срок выполнения работ - неделя, - ответили в Администрации Перемышльского района.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь