Недвижимость и ЖКХ
Недвижимость и ЖКХ

В селе Калужской области отремонтируют фонарь

Евгения Родионова
29.12, 12:09
0 343
В воскресенье, 28 декабря, жительница села Перемышль Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, уличное освещение на отсутствует в районе дома №2 на улице Льва Толстого.

— 26 декабря был написан вопрос под постом. Просьба восстановить уличное освещение, - написала женщина.

— Заявка на ремонт фонаря направлена подрядчику. Ориентировочный срок выполнения работ - неделя, - ответили в Администрации Перемышльского района.

жкх
