В Калуге на улице Чехова упавшее дерево мешает кататься с горки

Об этом в воскресенье, 28 декабря, написала калужанка под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на улице Чехова за домом №3 упало дерево и мешает кататься с горки.

— Каждой зимой, мы катаемся с горки, приходит много детей и взрослых. Но в этом году образовалась преграда: летом упало огромное дерево и мешает. Скоро Новый год и хочется ночью выйти покататься, всегда весело за домом, много людей. Помогите убрать дерево в сторону от горок, - написала горожанка.

— До Нового Года постараемся убрать мешающее дерево, - ответили в Администрации города Калуги.