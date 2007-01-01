Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на улице Чехова упавшее дерево мешает кататься с горки
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Чехова упавшее дерево мешает кататься с горки

Евгения Родионова
29.12, 10:09
0 97
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом в воскресенье, 28 декабря, написала калужанка под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на улице Чехова за домом №3 упало дерево и мешает кататься с горки.

— Каждой зимой, мы катаемся с горки, приходит много детей и взрослых. Но в этом году образовалась преграда: летом упало огромное дерево и мешает. Скоро Новый год и хочется ночью выйти покататься, всегда весело за домом, много людей. Помогите убрать дерево в сторону от горок, - написала горожанка.

— До Нового Года постараемся убрать мешающее дерево, - ответили в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRxMHdmVVpPNXB1d0d3dFk0K1B1NEE9PSIsInZhbHVlIjoiSG82d0E0MnY2SXQ1enhEOFpxK0w1WllFVzNzVUx5U3lOUER2TkZYYVNJYnBPUDZHWWlQUWorTmJYbnp3dUVEN2E4UGRGM0swUlJqV0ltYWo3QTN6YmEweEx2WjUrTzg5dWdRQmdNNlp6K2ozRU1kdHBQbXJOYnV6S3NQM20zcXNiL0JWZmRnRGl2b09QbmNGbFcvOWVBMXhUNVVsbzh3Sm9ZQVh0L041WmR2Mnp2ZkladHRGTVJiUnhuTmRqKzhEanl0S1gwVkxxU3NERkh3Qlk0cEtNS0NYK2tKc0ZPbzV4bnZKZFZOMThHK2RXYml2V3dYZ2ZlbE9vR05ycVRyYUhrQUlQT3MxWjdRNU1GM2xsR2szQllKb0o1YjVyRjRCTDloQWFWZnBKU01yZCt4eGpiRWE2Mit0Ri9rVVpZQlB5NFFwaTZSTm5xbWo0RUd4aFpCQVdPK2xDbWF3d2RnQWVUbTU1VldiVUl5QWJzc0EzTVdJUUNRVlByMGF1L1QyM09UK0p6SURMb3Jqa0h3WGJHTTd3aU1yZm1jZ3BqOW90S0x5anFlRENDOEthK2ZMK1M4a1llMVgyR0pxNWZKSyIsIm1hYyI6IjE3OTcwNmZiMzRkNTE2YjM4ZTQ4ZGEyZDc4ZDg4NTRkNGVkOGZjYjBlZDMxOTkyYjVjZWU2ZWQ1MTBhYTgzMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjB2U3ZOL1F2YjJkdEFlV2JUZlg0a1E9PSIsInZhbHVlIjoiZUNFRXgzUzdoZFVsRGkxamJYeEFPZExpMEt0bUJIYitRVWM2bU1CV1hITjcvV1VLYlZJQm9Yc0ZBVWp0V3NFUGI0UXEwRGxFVDdFeFdQaGxEM09JWjBmdHhjdkZ2aWROM0NialIveTBoMk03N21mN0YrWjU2b0xUeEFMcmZCMWdwK3VKa2RsRTI1TGdQZmE3Tk9GRGUydE52cE9kZFcrQmlLT2IyWFFUMTR5V3dvRnFKSEpDb0hzU3dGekRaTDB5bTB4c2RhY3VtNlhZSVJmU2Vma0kybEF1R1hxRS9aNnp4b1ZObjVyNHR4TUxGajBTOGxhZ0Rhc2dDMnpuZ2FpZm1NK08vS1huaTVzay9NNVNsRVFmdzZaWDQ2VnVjemd2Y0dRYkJwWWJCNHNNY0w2dXMxS0E4dk1vWW9BT3FrU0o2ejFsT2ZkMVl6Z09Vcjk4WCtFZmtDdUFtN0NYUk5Xc3FvY1RJb0ZWWHRCZ3EwdHNwV1hpQXFQVHhMVnd6YXYvelZ4YWhlVlBYQWZCRjAyWDBzbXRWQzErNCtER2V5S0kyRE1IZlRHY0RIMlhLUTRDUElobzUrOTlraUx5V2w4RTR1T1ByQkVsQjBzMEkwRHptaVFUQ0F2d2N4MkdtZ0RFQlBYTlJNdmNrMENRdHhyOWt0QllFbUNnY2g5d2pJUThEYS9BMjVQRFZRdVJ3Ui9kSlRFSlVibjZ3ZG9sRFRwSEpldXJIaSt4S29SZzFLR3NwOTcxdk0xVWY1UWdzSC9uZW1CUVFiNk5ZLytIdGdTN0hxdnJMYk1WNWJRQ3lycHZneitBd2QxZytvWUhVZUxWOEJOaFdJVEtGUHhtZCs4WiIsIm1hYyI6IjIyYmMzYzhmMzljNTc0NmRmMTdkYzQ2ZDJiY2EwZGUxMTlkYTkwYWJlZTg0YTJjM2RiZTQ0MjQxZTI4MGMxZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+