Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на улице Сельской грязный снег после уборки дороги скидывают на тротуар
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Сельской грязный снег после уборки дороги скидывают на тротуар

Евгения Родионова
29.12, 17:00
0 60
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 28 декабря, калужанка обратилась в нашу редакцию с вопросом: почему не чистят тротуары на улице Сельской?

По её словам, дороги чистят регулярно и весь этот грязный снег скидывают на тротуар, из-за этого пройти невозможно.

— Мало того, что к нам не ездит общественный транспорт, так ещё и пройти людям негде. В этом районе много пожилых людей, которые пешком ходят за продуктами, идут с сумками на колёсиках. Приходится или нырять, в грязный сугроб, чтобы увернуться от проезжающей машины или стоять на проезжей части с риском попасть под колёса. Чего ждем? Когда случится беда и кто-то попадет под машину? Только тогда будем заботится о людях, в частности о пожилых, - рассказала о проблеме местная жительница.

Мы направили запрос в Управление городского хозяйства. Ждём ответ.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlU0TEVCempXYng4RkVWamlIUStkL0E9PSIsInZhbHVlIjoiTXNIZjJzUXlrMHh3M0Q0YTdORjhPdHBtRkZQZ2FFbkx6TVVFSVVvUm94MkJyNnRWWmhSOGdoSTJaYjMvREVwV0lKRHdKMXFMTzFkd1Boam9IVEVDNS9QUmcxbnJmZEV1ZlJXMGI5WGdUdkhYTEFMV0dGMVdMcmJWTk9saXBxY2M0YVdNdENuU2loUlM3M1h1eCs2VUVOSWI5L0VVelAwUTZKTHBpL1ZnWE56aERadHZxbitqZ2JLdzBFQU1zRGNFenRBaFpvN21vZU5ieWVEQ1N4dW5vVWl5b1hQMlVURUFvQnNOd2M3ejg4a0M0MEdMbHpyeW9ocVdPSFN2cWpWZHVHYkNNRlZKL0JFZVhYeDRzTHNIM0hjNG9reXdDdWlwRVJpbUEvbTY1K0RDaTBxbVFkNHpRYklMbm5kNmxtcXlpQUE5bWFQNEdIQjdlL1dBQ3lKR2N6VElZZ3VxbVVXUTRPRk00NzlnWU82blJNL3hUemhoYndLTFFUODhvenhZUDZFbUhLVjl6bzJZMytFR3ducHZpdUVYbVdINFBjcGJtemc4N0RKYkVUL0JoalhwaUt1blQ2R1dlb3Y2ZmFrMCIsIm1hYyI6Ijc2YjczYWFkY2YyZjdiYTkwOGQ3ZjM3MDExYjk1ZTg2ODM5NjRhNDUwYTk0MmNhNzQyOTU3MTc4Mzk0NWQzNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjgzU3NBQXo4ZkIrd2M3UENibmdGNGc9PSIsInZhbHVlIjoiSXJNUVcwcVlvdmdYOGx3K2xRWHhiLy81TUdzem4xU1N1WjQxNjcySGVoN29Cc3d3RDFlOSs1T2VGa2h0RnRNOU80Z2ZnVVlsdVZ6OTZJR2kyR1FTSTJDN2M4K2lobWdkbGpHQnIxMmNBQzd4L2VNRUxXM0h6c2xXSnliRXB0Y0FDZzQrRGJjd1dDaHlJOVk0eDBzaG9CTXd5NFVmUmt5b0F0V2xZUFBEV3ZrNlpmWFNvNXdvUXBBTmRjYnBGMEdJOFJqSXdDZjIzbVhSb1FsVnZIYjFWeSt1OHZIY2dNYzd6bVFvbExEd0Z1UitYVzhiT0xKNERrNVcxSWpsQnkyZ2ZpbU5mQWExWUtQWkp2MzNwanRPL2dRazQ3VEhHaS9UQ3VzQ2x4aHhTZCtaUENWejZmTm1MK0NaR1FlMkJXRy9jOVdjNE51QjFNRUg5Y1djVUNHUnZXNFdOZ3EyeHYrUTErL2VYdEVxUnc0RmFMeGFuS0tpOVhrY3ZpMmxweXhvdW5CSjFzdEg0YkFnSmtNMFZtMGZRMko3SDZZeXVOa1k0TmlrRlY4N1EyWisvd0xBY2owUEZwVmsvWDNXZWlldzlJSGRVck95L214OXRwcTNyRTNaeDBEdTI0REV0N3k0emowTFozN1hhQUlMZ0F6Z2FWdllkRHlGeFNjd1BBMFc1dGVoUGY0cG1DTGZ0dFFvaFdDLzZub2c2SjZuaHV1cS9hQVV4c08xU2xnWVBSOXZaenZyY0h2a2Qwdm03cjdRUmc2bWppUmVSYzRtY0FvaktscDBrb3VsMUFVdElCWVRqWExHMWVlQnJpWXFFeXRsdVFKV0RwRFc1MWh1aGVqdSIsIm1hYyI6ImRjNWM0NmUxZDBlMGNhYWEwMmRiZjk3MDI1MTBiZTdiYzhiYzU1YzNjMzBlNTdjM2IzYmIzNmFiN2UyZDM3ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+