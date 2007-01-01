В Калуге на улице Сельской грязный снег после уборки дороги скидывают на тротуар

В воскресенье, 28 декабря, калужанка обратилась в нашу редакцию с вопросом: почему не чистят тротуары на улице Сельской?

По её словам, дороги чистят регулярно и весь этот грязный снег скидывают на тротуар, из-за этого пройти невозможно.

— Мало того, что к нам не ездит общественный транспорт, так ещё и пройти людям негде. В этом районе много пожилых людей, которые пешком ходят за продуктами, идут с сумками на колёсиках. Приходится или нырять, в грязный сугроб, чтобы увернуться от проезжающей машины или стоять на проезжей части с риском попасть под колёса. Чего ждем? Когда случится беда и кто-то попадет под машину? Только тогда будем заботится о людях, в частности о пожилых, - рассказала о проблеме местная жительница.

Мы направили запрос в Управление городского хозяйства. Ждём ответ.