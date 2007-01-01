В посёлке Калужской области расчистили дорогу

В воскресенье, 28 декабря, жительница посёлка Ферзиково Калужской области сообщила о необходимости расчистить дорогу от снега.

По её словам, дорога сегодня после снега вообще не обработана и не почищена.

— Фото сделано в 9 утра. К 16 часам колеи образовались от колес машин. Такое бездействие создает угрозу безопасности дорожного движения, - рассказала женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сегодня на дороге проводилась расчистка и обработка. К уборке было привлечено десять единиц спецтехники. Утром планируем повторную расчистку и обработку.