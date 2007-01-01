Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на Театральной просыпали мусор при погрузке
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Театральной просыпали мусор при погрузке

Евгения Родионова
28.12, 16:40
Об этом в воскресенье, 28 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, возле дома №22 по улице Театральной при погрузке просыпали мусор.

— КРЭО не подбирает просыпавшийся мусор вокруг и под мусорными контейнерами. Собирается воронье. В преддверии Нового года и проведении ярмарки на пешеходной части Театральной точка сбора мусора имеет неряшливый вид. Просим убрать, - написала женщина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Вчера перевозчик вывез отходы в полном объеме. Просыпавшийся мусор подобрали. Сегодня перевозчик также вывезет отходы и подберет просыпавшийся при погрузке мусор.

жкх
