В Калуге очистят пешеходную зону Гагаринского моста от снега
В воскресенье, 28 декабря, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести очистку Гагаринского моста.
По его словам, пешеходные зоны уже несколько дней не очищены.
— Вообще никто не занимается! Люди вынуждены ходить по каше из снега, грязи и реагентов! - написал мужчина.
— Уборка этого района уже началась. В течение двух дней мост будет очищен.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь