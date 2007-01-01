Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге очистят пешеходную зону Гагаринского моста от снега

Евгения Родионова
28.12, 10:34
В воскресенье, 28 декабря, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести очистку Гагаринского моста.

По его словам, пешеходные зоны уже несколько дней не очищены.

— Вообще никто не занимается! Люди вынуждены ходить по каше из снега, грязи и реагентов! - написал мужчина.

— Уборка этого района уже началась. В течение двух дней мост будет очищен.

