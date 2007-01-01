В Калуге возбудили уголовное дело после длительного отключения воды

Вечером в субботу, 27 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дело заведено по статье «Халатность».

Как мы уже рассказывали, почти двое суток часть улиц на севере города оставалась без воды.

- В нарушение нормативов соответствующие работы не были своевременно завершены, и почти двое суток жители многоквартирных домов, несколько детских садов, школ и одно медицинское учреждение оставались без холодной воды, - говорится в заявлении СК.

В ходе расследования дадут оценку действиям должностных лиц.