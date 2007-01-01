Власти рассказали, когда вернут воду на север Калуги

Аварийные работы в районе сквера Содружество продолжались в пятницу и в ночь на субботу, 27 декабря.

Сроки окончания постоянно переносились из-за появления новых утечек.

Утром 27 декабря министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин сообщил, что сварочные работы на трубопроводе завершаются. Около 8 утра воду начали подавать в систему. До квартир она должна дойти до 10-11 утра, обещают чиновники.

Цистерны с бесплатной питьевой водой дежурят по следующим адресам:

Ул. Московская 311 к5,

Ул. Кибальчича 4,

Ул. В. Никитиной, 39,

Ул. Тарутинская, 70.

UPD. Наши читатели сообщают, что к 11:00 вода ещё не вернулась во многие дома.