В Калуге воду начали бесплатно разливать в автоматах
К раздаче воды в северной части Калуги подключились администрация города и коммерческие организации, сообщили в водоканале.
Бесплатно можно набрать воду в автоматах по следующим адресам:
- ул. Московская, 331
- ул. Московская 315
- ул. Московская, 311
- ул. Кубяка, 9
- ул. Кубяка, 8
- ул. Малоярославецкая, 6
- ул. Кибальчича, 2
- ул. Кибальчича, 30
- ул. Звездная, 15
- ул. Майская, 3
- ул. Терепецкая, 5
Коммунальщики пока не называют сроки окончания ремонта в районе сквера Содружество. Из-за этих работ нет воды в северной части города.
