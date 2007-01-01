Афиша Обнинск
В Калуге воду начали бесплатно разливать в автоматах

Дмитрий Ивьев
26.12, 17:10
0 251
К раздаче воды в северной части Калуги подключились администрация города и коммерческие организации, сообщили в водоканале.

Бесплатно можно набрать воду в автоматах по следующим адресам:

  • ул. Московская, 331
  • ул. Московская 315
  • ул. Московская, 311
  • ул. Кубяка, 9
  • ул. Кубяка, 8
  • ул. Малоярославецкая, 6
  • ул. Кибальчича, 2
  • ул. Кибальчича, 30
  • ул. Звездная, 15
  • ул. Майская, 3
  • ул. Терепецкая, 5

Коммунальщики пока не называют сроки окончания ремонта в районе сквера Содружество. Из-за этих работ нет воды в северной части города.

