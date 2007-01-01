В Калуге начали бесплатно раздавать воду в бутылках

Уже вторые сутки продолжаются ремонтные работы в северной части города. Когда они закончатся, власти пока не говорят.

- В связи с временным отсутствием холодной воды в северной части Калуги водоканалом организована выдача бесплатной бутилированной питьевой воды, - заявили днём 26 декабря в областном водоканале. Точки выдачи:

ул. Кубяка, д. 2

ул. Кубяка, д. 18

ул. Московская, д. 315

ул. Терепецкая, д. 17

Для маломобильных граждан, семей с детьми и пожилых людей возможна доставка воды. Для этого необходимо оставить заявку в диспетчерской службе: 211-112; 511-112.