Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество после выходных

Дмитрий Ивьев
26.12, 15:54
Ремонтные работы пройдут в понедельник, 29 декабря, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Электричества не будет с 9:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • ул. Пухова, дома №21 и №23.

