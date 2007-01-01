Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На севере Калуги опять отключили воду
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

На севере Калуги опять отключили воду

Дмитрий Ивьев
26.12, 12:36
1 1051
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утром в пятницу, 26 декабря, коммунальщики сообщали о завершении ремонта в районе сквера Содружества. Однако при заполнении системы водой произошла новая авария, рассказали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Сейчас бригада опять проводит ремонт.

- Работа кипела всю ночь, и к утру сегодняшнего дня нам удалось завершить запланированные мероприятия и приступить к заполнению системы, - прокомментировали в водоканале. - Однако через несколько часов на стыке не выдержала соединительная муфта. На место оперативно выехала дополнительная бригада с откачивающей техникой, а подача воды в нескольких микрорайонах экстренно прекращена.

Подвоз воды организовали по следующим адресам: ул. Кубяка, 20 (детский дом), ул. Кубяка, 10, ул. Московская, 311, ул. Московская, 315.

На Байконур, как просят местные жители, коммунальщики воду привезти не смогут – нет свободных цистерн.

Новости по тегу
вода
Лента настроения
19 оценили
0%
0%
16%
5%
0%
79%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlphM0JGR3k0aXIxNXZLeWxGTW84ZUE9PSIsInZhbHVlIjoicUtVZjNUcWVCRFptTTNnVDZZUU9hUmVzMDV5R2tVZnA0Mlczc1VnZHVYZFF1bFJHblVTSVRSWWplbEZDWDQ0ZWpZMXczdUtjWG8xdVZmN0hhQlFOQmhVRXAyellHVTNMcUUyT0dmd0d3d0NUeWR2V2tkSEpjcjNqemg4SDJhZUZ4Y0JpbHp3YnlRalZSb3Z6bkRhWGlVeE5MWm9jVkl6eFBxeHE0MEdmWndIWWw0YmRYK2YvcVFnaW1sTG5ZaWJLNkdKaTVBK2xiemNaTGQ3LzJyVk05USt2dG9KMGw3WUEyL0gwQTVWL3BhNGV5R3VQQlFXSHkvY3VPK21VV1M4TGVNbVNhdWd0bDRJN0gyVjJvSWM1WGZ0SnBGVmNKcnAyL2pFS1lTNXI2TVFwUHM0MVV1cThQVWYzOXlnSmtqbEpFT1MxOHQvMUFkaWlyZmFFMGduMTZ0L0xLV0VUdGUxVTBkZ1IrYWZGQmxQTUJmTEVQRmlPQzRRNEhlQjdRQXdUY0srczBRMFlVT0F4QVJTNFByNTZENmwza25MQTlvUGZ0SWg3Q2FEc0E1R0htWFZRSkxXQlJtSHI4d0QyeHpkUyIsIm1hYyI6IjRkMjAzNDFiMDhkMTNkMjEzNDg2ZDllZDJhMzY4N2UyNGE0NWE4NzNiZjUzM2FhMTgwNDVjNGVlZDI5MjcyYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFyN2tnWmR2VE1KYk9za3FjQVRXRGc9PSIsInZhbHVlIjoiRTRPcDVoV3Z4ZGdqMlptVEhoaHZuaWY5WWF1MVQ0WklsUXp1OUMwcWxta011dVVuOFFvMFAzcUcxRTNOSkVtQ2dwSkRBQTlSeXVjWXNMZ1ZNU0xSbHZMTGJOWWR3QTIvcjZJakxpK0I0QXFSWGp1NjBFK2JPS3g3TXNabjdZUXJCNENQUkgzbzFPNEI2emZ0TDhRY29jR3ZtVUVJNk54TldqMnJoVkUwWlNjNjJLK2VwWGk0SVR0Y3B0aTZoTmtvZDV4VlE4Qm8vRjhOdDlkcDlRMUlvWDNIVWRmNTBpYlhPRzJhdG4xSjk3THpybC9sYzZHVDhvVE5BeFpMN0pFZi80VnZCcDNmVEgwTy95UVUzTk5rVzliN3ovWDY5WFhuSzFXUit0NkpkYjBHbDJtcVFkSGNDWndYNG1nK0dBTlZWcHlqamtob2lXUnZDTzJ6N01jbFYvTHM3dm51TFd1QktoQ2Y5OWF6U0dsamRjZ1M1b2UyaVFCVFdUaUlRYk0xYUhvRVRrek9iZ1dTcFVJN24xWjhQRlYwN2RFMDVuU3NJdEluWTl2WFV5N3h3aUllZ1F2U2VKQ0ovSGZ5L0YzNzVzRFJzOTlOQy8ydDVKZWt6R2RrUStsTisxSkxPTU85UjdqUFBQUjFxY0lxdm54Z3NpNzJ2ZUJ6M2lBMzYxckdVRk1LWHJVRU1ZVUVzSTEvd20yeU05WXBzSDJxb2JJdC85aVpKTmtnN3F6Q09oYzFVWXpBSXVBN0tvWGtIeHJhaTJNYWpVOHYrdmNOK3VHNTBjMk5UeHhUREdPMEVYRWhzT1hPQ1B2Y29hZDJZVDFtSG5yMXdWWktXZHlFU1UrVyIsIm1hYyI6IjYyZjU4MTk3Mjk1OGE5YmEyOGU5NWQ2MjQzY2Y5NWJiYTJmYTkzY2E4N2VlOWU2ZDFhYTBjOGY5OTRkY2VhMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+