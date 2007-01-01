На севере Калуги опять отключили воду

Утром в пятницу, 26 декабря, коммунальщики сообщали о завершении ремонта в районе сквера Содружества. Однако при заполнении системы водой произошла новая авария, рассказали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Сейчас бригада опять проводит ремонт.

- Работа кипела всю ночь, и к утру сегодняшнего дня нам удалось завершить запланированные мероприятия и приступить к заполнению системы, - прокомментировали в водоканале. - Однако через несколько часов на стыке не выдержала соединительная муфта. На место оперативно выехала дополнительная бригада с откачивающей техникой, а подача воды в нескольких микрорайонах экстренно прекращена.

Подвоз воды организовали по следующим адресам: ул. Кубяка, 20 (детский дом), ул. Кубяка, 10, ул. Московская, 311, ул. Московская, 315.

На Байконур, как просят местные жители, коммунальщики воду привезти не смогут – нет свободных цистерн.