Недвижимость и ЖКХ
В посёлок Калужской области опять остался без отопления и горячей воды

Евгения Родионова
26.12, 11:00
Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщила жительница посёлка Товарково Дзержинского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, это уже второе отключение за неделю.

— На улице минусовая температура. За последнюю неделю второе отключение. Впереди длительные выходные и всё же праздники. Местные службы сроки устранения неполадок не обозначили. Помогите решить проблему! - написала местная жительница.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Произошла аварийная ситуация, специалисты уже работают над её устранением, сегодня планируем восстановить теплоснабжение.

