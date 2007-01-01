В посёлок Калужской области опять остался без отопления и горячей воды

Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщила жительница посёлка Товарково Дзержинского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, это уже второе отключение за неделю.

— На улице минусовая температура. За последнюю неделю второе отключение. Впереди длительные выходные и всё же праздники. Местные службы сроки устранения неполадок не обозначили. Помогите решить проблему! - написала местная жительница.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Произошла аварийная ситуация, специалисты уже работают над её устранением, сегодня планируем восстановить теплоснабжение.